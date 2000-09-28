Тамара Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.02.1922
Дата смерти28.09.2000
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922
Рождение ребёнка
17.03.1949
Дочь: Зырянова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.02.1951
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.09.1953
Дочь: Колмякова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич
Смерть
28.09.2000