Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тамара Васильевна

Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.02.1922

Дата смерти

28.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1922

Отец: Мартемьянов Василий Васильевич

Мать: Ильина Александра Константиновна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
17.03.1949

Дочь: Зырянова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.02.1951

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
16.09.1953

Дочь: Колмякова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Колчин Николай Николаевич

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
28.09.2000
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