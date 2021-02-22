Колмякова (Колчина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колмякова (Колчина) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

16.09.1953

Дата смерти

22.02.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953

Отец: Колчин Николай Николаевич

Мать: Тамара Васильевна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.12.1973

Сын: Колчин Максим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.11.1979

Дочь: Колмякова Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Колмякова Андрей

Смерть
22.02.2021
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