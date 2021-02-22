Колмякова (Колчина) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1953
Дата смерти22.02.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1953
Отец: Колчин Николай Николаевич
Мать: Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.1973
Сын: Колчин Максим Александрович
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.11.1979
Дочь: Колмякова Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Колмякова Андрей
Смерть
22.02.2021