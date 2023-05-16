Мартемьянов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.05.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна
Смерть
06.05.1960