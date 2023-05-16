Мартемьянов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Ильина Александра Константиновна

Смерть
06.05.1960
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