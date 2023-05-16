Ильина Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1901
Дата смерти17.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.02.1922
Дочь: Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич
Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич
Смерть
17.12.1985