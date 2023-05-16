Ильина Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1901

Дата смерти

17.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1922

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич

Белая Холуница, Белохолуницкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Мартемьянов Василий Васильевич

Смерть
17.12.1985
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