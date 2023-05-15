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Зырянова Елена Николаевна
Зырянова Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.03.1949
Пол
Женский
Отец
Колчин Николай Николаевич
1920 г.р.
Мать
Тамара Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949
Отец:
Колчин Николай Николаевич
Мать:
Тамара Васильевна
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