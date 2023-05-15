Зырянова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1949

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1949

Отец: Колчин Николай Николаевич

Мать: Тамара Васильевна

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