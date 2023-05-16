Колчин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

21.02.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Колчин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна

Смерть
21.02.1966
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