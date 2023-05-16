Колчин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти21.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Колчин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: Усатова Анна Михайловна
Смерть
21.02.1966