Усатова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1920
Сын: Колчин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич
Смерть
02.01.1982