Усатова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усатова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1920

Сын: Колчин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Отец ребёнка: Колчин Николай Ильич

Смерть
02.01.1982
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