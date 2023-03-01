Подгорбунский свящ. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорбунский свящ. Иванович

Подгорбунский свящ. Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

До 1825

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Подгорбунский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Подгорбунский Павел Степанович

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Подгорбунский Иван Степанович

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хиония Степановна

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Подгорбунский свящ. Степанович

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Подгорбунский Николай Степанович

Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник в Тубинской слободе
Смерть
До 1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close