Подгорбунский свящ. Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиДо 1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Подгорбунский Иван
Рождение ребёнка
1801
Сын: Подгорбунский Павел Степанович
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Подгорбунский Иван Степанович
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хиония Степановна
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Подгорбунский свящ. Степанович
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Подгорбунский Николай Степанович
Мать ребёнка: Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник в Тубинской слободе
Смерть
До 1825