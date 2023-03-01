(Подгорбунская) Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Подгорбунский Павел Степанович
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Подгорбунский Иван Степанович
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Хиония Степановна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Подгорбунский свящ. Степанович
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Подгорбунский Николай Степанович
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно