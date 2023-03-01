(Подгорбунская) Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Подгорбунская) Евгения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Подгорбунский Павел Степанович

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Подгорбунский Иван Степанович

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Хиония Степановна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Подгорбунский свящ. Степанович

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Подгорбунский Николай Степанович

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский свящ. Иванович

Смерть
Неизвестно
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