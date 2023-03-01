Подгорбунский Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать: Евгения Дмитриевна
Образование
1825
Иркутская духовная семинария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Александр Павлович
Мать ребёнка: Подгорбунская Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно