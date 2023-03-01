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Подгорбунский Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Евгения Дмитриевна

Образование
1825
Иркутская духовная семинария
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Александр Павлович

Мать ребёнка: Подгорбунская Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Параскева Михайловна

Смерть
Неизвестно
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