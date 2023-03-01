Подгорбунский свящ. Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти15.02.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать: Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Подгорбунский свящ. Платонович
Мать ребёнка: Подгорбунская Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Определен к Тушамской Покровской церкви дьячком.
Смерть
15.02.1864