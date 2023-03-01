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Подгорбунский свящ. Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

15.02.1864

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Подгорбунский свящ. Платонович

Мать ребёнка: Подгорбунская Параскева Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Параскева Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Определен к Тушамской Покровской церкви дьячком.
Смерть
15.02.1864
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