Подгорбунский Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать: Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Тубинской слободы церкви святых Кирика и Улиты.
Образование
Неизвестно
Иркутская духовная семинария
Смерть
Неизвестно