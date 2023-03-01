Подгорбунский Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Ирина Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Тубинской слободы церкви святых Кирика и Улиты.
Образование
Неизвестно
Иркутская духовная семинария
Смерть
Неизвестно
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