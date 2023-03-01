Подгорбунский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодгорбунский Иван

Подгорбунский Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгорбунский Неизвестный 1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Подгорбунский Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close