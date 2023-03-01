Подгорбунский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подгорбунский Неизвестный 1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Подгорбунский Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский свящ. Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно