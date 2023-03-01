Подгорбунский свящ. Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.04.1804
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подгорбунский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Подгорбунский свящ. Гаврилович
Мать ребёнка: Подгорбунская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Подгорбунская Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1804