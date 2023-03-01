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Подгорбунский свящ. Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.04.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подгорбунский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Мать ребёнка: Подгорбунская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Подгорбунская Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Анна Николаевна

Смерть
23.04.1804
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