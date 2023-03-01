Подгорбунский свящ. Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Подгорбунский Виктор Амвросиевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Амвросиевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Тубинской слободы церкви святых Кирика и Улиты.
Смерть
После 1868