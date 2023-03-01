Подгорбунский свящ. Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский свящ. Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Подгорбунский свящ. Иванович

Мать: Подгорбунская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
09.11.1830

Сын: Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Амвросиевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Татьяна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Тубинской слободы церкви святых Кирика и Улиты.
Смерть
После 1868
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