Подгорбунская Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1830
Сын: Подгорбунский Виктор Амвросиевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анфиса Амвросиевна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно