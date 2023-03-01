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Подгорбунская Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1830

Сын: Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анфиса Амвросиевна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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