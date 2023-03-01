Подгорбунский Виктор Амвросиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830

Отец: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Мать: Подгорбунская Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1868

Сын: Подгорбунский Яков Викторович

Мать ребёнка: Подгорбунская Екатерина Викторовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Гаврила Викторович

Мать ребёнка: Подгорбунская Екатерина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Екатерина Викторовна

Смерть
Неизвестно
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