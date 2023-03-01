Подгорбунский Виктор Амвросиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1830
Рождение ребёнка
01.10.1868
Сын: Подгорбунский Яков Викторович
Мать ребёнка: Подгорбунская Екатерина Викторовна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Гаврила Викторович
Мать ребёнка: Подгорбунская Екатерина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно