Подгорбунская Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорбунская Екатерина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1868

Сын: Подгорбунский Яков Викторович

Отец ребёнка: Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подгорбунский Гаврила Викторович

Отец ребёнка: Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский Виктор Амвросиевич

Смерть
Неизвестно
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