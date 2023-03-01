Подгорбунская Екатерина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1868
Сын: Подгорбунский Яков Викторович
Отец ребёнка: Подгорбунский Виктор Амвросиевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подгорбунский Гаврила Викторович
Отец ребёнка: Подгорбунский Виктор Амвросиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно