Лапицкая (Руссиянова (Russyan)) Александра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти14.08.1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лапицкая) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.01.1897
Дочь: (Лапицкая) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
27.09.1901
Дочь: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Лапицкий Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич
Место жительства
1917
Работа или профессия
1917
торговка-в переписи 1918г г.Смоленск Старо-Московская ул.
Смерть
14.08.1923
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область