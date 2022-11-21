Лапицкая (Руссиянова (Russyan)) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапицкая (Руссиянова (Russyan)) Александра Семеновна

Место рождения

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

14.08.1923

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Мать: Руссиян (Руссiан) (Руссиян) Анна Ивановна

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лапицкая) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапицкий Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
31.01.1897

Дочь: (Лапицкая) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лапицкий Иван Филиппович

Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1901

Дочь: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Лапицкий Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Лапицкий Филипп Васильевич

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Место жительства
1917
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Работа или профессия
1917
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
торговка-в переписи 1918г г.Смоленск Старо-Московская ул.
Смерть
14.08.1923
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Причина смерти: чахотка
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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