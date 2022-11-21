Руссиян (Руссiан) (Руссиян) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руссиян (Руссiан) (Руссиян) Анна Ивановна

Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1832

Дата смерти

12.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Иван

Мать: не указана

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1863

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Марфа Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Руссиян) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1872

Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Ксения Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лапицкая (Руссиянова (Russyan)) Александра Семеновна

Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
12.07.1894
Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Причина смерти: от "водяной болезни"
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область

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