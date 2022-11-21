Руссиян (Руссiан) (Руссиян) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти12.07.1894
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
30.10.1863
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Марфа Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Руссиян) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1872
Дочь: (Руссиян (Руссiан)) Ксения Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лапицкая (Руссиянова (Russyan)) Александра Семеновна
Отец ребёнка: Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Смерть
12.07.1894
Причина смерти: от "водяной болезни"
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область