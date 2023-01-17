Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович
Место рождения
Дата рождения27.06.1830
Дата смерти24.04.1906
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1830
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.07.1861
Дочь: Мария Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
30.10.1863
Дочь: Марфа Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1872
Дочь: Ксения Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Лапицкая Александра Семеновна
Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна
Смерть
24.04.1906
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область