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Руссиян (Руссiан) Семен Никифорович

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

27.06.1830

Дата смерти

24.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1830

Отец: Руссиян (руссiан) Никифор Моисеевич

Мать: Руссиян (руссiан) Агафия Григорьевна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1861

Дочь: Мария Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1863

Дочь: Марфа Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
16.02.1872

Дочь: Ксения Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Лапицкая Александра Семеновна

Мать ребёнка: Руссиян (руссiан) Анна Ивановна

Стрельники, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
24.04.1906
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
Сверчково, Починковский муниципальный район, Смоленская область
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