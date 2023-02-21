Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Братко(bratco) Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Недорубков Михаил
Рождение ребёнка
1935
Сын: Недорубков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Недорубков Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Недорубков Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недорубков Михаил
Смерть
Неизвестно