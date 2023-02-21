Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1901

Отец: Лапицкий Филипп Васильевич

Мать: Лапицкая Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Братко(bratco) Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Недорубков Михаил

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Недорубков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Недорубков Михаил

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Недорубков Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недорубков Михаил

Смерть
Неизвестно
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