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Лапицкий Филипп Васильевич

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Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

Между 1869 и 1870

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870

Отец: Лапицкий Василий (Яковлевич по крестному отцу)

Мать: Лапицкая Агафья Венедиктовна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
31.01.1897

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1899

Сын: Лапицкий Иван Филиппович

Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1901

Дочь: Недорубкова Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна

Рождение ребёнка
24.01.1908

Сын: Лапицкий Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапицкая Александра Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Филипповна

Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна

Смерть
1934
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: попал под поезд.
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