Лапицкий Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1869 и 1870
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1870
Рождение ребёнка
31.01.1897
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна
Рождение ребёнка
27.09.1901
Дочь: Недорубкова Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна
Рождение ребёнка
24.01.1908
Сын: Лапицкий Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Филипповна
Мать ребёнка: Лапицкая Александра Семеновна
Смерть
1934
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Причина смерти: попал под поезд.