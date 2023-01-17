Братко(Bratco) (Недорубкова) Таисия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти2013
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Недорубков Михаил
Рождение ребёнка
13.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братко Николай Михайлович
Вентспилс, Ventspils
Рождение ребёнка
17.10.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Братко Николай Михайлович
Даугавпилс, Daugavpils
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2013
Даугавпилс