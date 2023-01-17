Братко(Bratco) (Недорубкова) Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Братко(Bratco) (Недорубкова) Таисия Михайловна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Недорубков Михаил

Мать: Недорубкова Пелагея Филипповна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братко Николай Михайлович

Рождение ребёнка
17.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Братко Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братко Николай Михайлович

Смерть
2013
Даугавпилс
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