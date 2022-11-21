Недорубков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Братко(Bratco) (Недорубкова) Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Недорубков Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна
Смерть
Неизвестно