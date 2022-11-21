Недорубков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недорубков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова (Недорубкова) Лариса Михайловна

Мать ребёнка: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Братко(Bratco) (Недорубкова) Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Недорубков Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Недорубкова (Лапицкая) Пелагея Филипповна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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