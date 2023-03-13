Мамыкина (Варворкина) Федосья
Место рождения
Дата рождения02.06.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1862
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Мамыкина) Екатерина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
02.12.1889
Дочь: Мамыкина Евгения
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Мамыкинъ Гаврила
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Миногина (Мамыкина) Анна
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: (Мамыкина) Ольга
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Мамыкинъ Матвей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: (Мамыкина) Таисья
Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ