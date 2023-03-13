Мамыкина (Варворкина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Варворкина) Федосья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.06.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1862

Отец: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Мать: Варворкина (Юрина) Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамыкинъ Константинъ

Рождение ребёнка
1886

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мамыкина) Екатерина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Рождение ребёнка
02.12.1889

Дочь: Мамыкина Евгения

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Мамыкинъ Гаврила

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Миногина (Мамыкина) Анна

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: (Мамыкина) Ольга

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Мамыкинъ Матвей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: (Мамыкина) Таисья

Отец ребёнка: Мамыкинъ Константинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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