Васильевъ Канидий Яковлевъ
Место рождения
Дата рождения07.01.1834
Дата смерти07.05.1903
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1834
Отец: не указан
Мать: Щипакина Настасья
Бракосочетание
25.07.1854
Жена: Варворкина Анна
Рождение ребёнка
06.08.1855
Дочь: Горшенина Евдокия
Мать ребёнка: Варворкина Анна
Рождение ребёнка
11.03.1860
Сын: Варворкинъ Васильевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Варворкина Анна
Рождение ребёнка
02.06.1862
Дочь: Мамыкина Федосья
Мать ребёнка: Варворкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Марфа
Мать ребёнка: Варворкина Анна
Смерть
07.05.1903
Причина смерти: Отъ рака праваго глаза