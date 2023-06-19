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Васильевъ Канидий Яковлевъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.01.1834

Дата смерти

07.05.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1834

Отец: не указан

Мать: Щипакина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1854

Жена: Варворкина Анна

Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: Горшенина Евдокия

Мать ребёнка: Варворкина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860

Сын: Варворкинъ Васильевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Варворкина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1862

Дочь: Мамыкина Федосья

Мать ребёнка: Варворкина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Марфа

Мать ребёнка: Варворкина Анна

Смерть
07.05.1903
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ рака праваго глаза