Горшенина (Варворкина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения06.08.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1855
Отец: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Мать: Варворкина Анна
Бракосочетание
05.02.1875
Муж: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Горшенинъ Петръ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Горшенинъ Павелъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Щипакина Надежда
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Горшенинъ Николай
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
12.05.1892
Дочь: Гликерия
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий
Рождение ребёнка
17.06.1897
Сын: Горшенинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Горшенинъ Василий