Горшенина (Варворкина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшенина (Варворкина) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1855

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1855

Отец: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Мать: Варворкина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1875

Муж: Горшенинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Горшенинъ Петръ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Рождение ребёнка
1879

Сын: Горшенинъ Павелъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Щипакина Надежда

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Рождение ребёнка
1886

Сын: Горшенинъ Николай

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Рождение ребёнка
12.05.1892

Дочь: Гликерия

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1897

Сын: Горшенинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Горшенинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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