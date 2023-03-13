Щипакина (Горшенина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Горшенина) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Горшенинъ Василий

Мать: Горшенина Евдокия

Бракосочетание
22.01.1907

Муж: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Щипакина Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1913

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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