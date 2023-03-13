Щипакина (Горшенина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Горшенинъ Василий
Мать: Горшенина Евдокия
Бракосочетание
22.01.1907
Муж: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Щипакина Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
23.09.1911
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей
Рождение ребёнка
24.09.1913
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Алексей