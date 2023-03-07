Варворкина (Юрина) Анна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти24.07.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Юринъ Василий
Мать: Юрина Настасья
Бракосочетание
25.07.1854
Рождение ребёнка
06.08.1855
Дочь: Горшенина Евдокия
Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Рождение ребёнка
11.03.1860
Сын: Варворкинъ Васильевъ Никифоръ
Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Рождение ребёнка
02.06.1862
Дочь: Мамыкина Федосья
Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Марфа
Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Смерть
24.07.1864