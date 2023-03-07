Варворкина (Юрина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варворкина (Юрина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1834

Дата смерти

24.07.1864

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Юринъ Василий

Мать: Юрина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.07.1854

Муж: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Рождение ребёнка
06.08.1855

Дочь: Горшенина Евдокия

Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1860

Сын: Варворкинъ Васильевъ Никифоръ

Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1862

Дочь: Мамыкина Федосья

Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Марфа

Отец ребёнка: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Смерть
24.07.1864
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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