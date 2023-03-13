Сорокина (Щипакина) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Мать: Варворкина Анна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Сорокинъ Евгений
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.11.1880
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
17.09.1883
Сын: Сорокинъ Федоръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1885
Сын: Сорокинъ Семенъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
19.07.1893
Дочь: Карташова Олимпиада
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
20.12.1899
Дочь: Лазарева Анастасия
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ