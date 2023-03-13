Сорокина (Щипакина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Щипакина) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Мать: Варворкина Анна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Сорокинъ Евгений

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Рождение ребёнка
28.11.1880

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Сорокинъ Федоръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Сын: Сорокинъ Семенъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Рождение ребёнка
19.07.1893

Дочь: Карташова Олимпиада

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1899

Дочь: Лазарева Анастасия

Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Сорокинъ Федоръ

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