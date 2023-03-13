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Сорокинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Сорокинъ Федоръ

Мать: Сорокина Марфа

Бракосочетание
15.02.1910

Жена: Сорокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Сорокинъ Николай

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1912

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Сорокинъ Александръ

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Сорокина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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