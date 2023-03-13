Сорокинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сорокинъ Федоръ
Мать: Сорокина Марфа
Бракосочетание
15.02.1910
Жена: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
28.11.1910
Сын: Сорокинъ Николай
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
06.07.1912
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Сорокинъ Александръ
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Сорокина Евдокия