Сорокина (Щипакина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Щипакина) Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Стефанида Иванова

Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Сорокинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.11.1910

Сын: Сорокинъ Николай

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.07.1912

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1914

Сын: Сорокинъ Александръ

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1916

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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