Сорокина (Щипакина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щипакинъ Степанъ
Бракосочетание
15.02.1910
Муж: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
28.11.1910
Сын: Сорокинъ Николай
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
06.07.1912
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.08.1914
Сын: Сорокинъ Александръ
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ
Рождение ребёнка
17.05.1916
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Сорокинъ Семенъ