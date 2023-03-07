Щипакина (Варворкина) Настасья
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти26.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Варворкинъ Григорий
Мать: Варворкина Алена
Рождение ребёнка
07.01.1834
Сын: Васильевъ Канидий Яковлевъ
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.01.1836
Муж: Щипакинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1837
Сын: Щипакинъ Матвей
Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
26.03.1879
Причина смерти: водянка