Щипакина (Варворкина) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Варворкина) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Дата смерти

26.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Варворкинъ Григорий

Мать: Варворкина Алена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.01.1834

Сын: Васильевъ Канидий Яковлевъ

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1836

Муж: Щипакинъ Кузьма

Рождение ребёнка
1837

Сын: Щипакинъ Матвей

Отец ребёнка: Щипакинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
26.03.1879
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: водянка
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