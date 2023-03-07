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Мамыкинъ Константинъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1858

Отец: Мамыкинъ Андрей

Мать: Мамыкина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1886

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Рождение ребёнка
02.12.1889

Дочь: Мамыкина Евгения

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Мамыкинъ Гаврила

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1895

Дочь: Миногина Анна

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1897

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Мамыкинъ Матвей

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1902

Дочь: Таисья

Мать ребёнка: Мамыкина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамыкина Федосья

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