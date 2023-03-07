Мамыкинъ Константинъ
Место рождения
Дата рождения21.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1858
Отец: Мамыкинъ Андрей
Мать: Мамыкина Ксенія
Рождение ребёнка
1886
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
02.12.1889
Дочь: Мамыкина Евгения
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Мамыкинъ Гаврила
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
21.01.1895
Дочь: Миногина Анна
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
09.07.1897
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
01.10.1899
Сын: Мамыкинъ Матвей
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Рождение ребёнка
04.10.1902
Дочь: Таисья
Мать ребёнка: Мамыкина Федосья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мамыкина Федосья