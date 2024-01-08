Шипилов Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смерти16.04.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1845 ст.
Отец: Шипилов Осип Меркулович
Мать: Шипилова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец второй гильдии - 1868
Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
мещанин г. Орска
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын невеста - г. Оренбурга второй гильдии купеческая дочь
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Шипилов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
Рождение ребёнка
01.12.1868 ст.
Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
Подгородняя Покровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1878 ст.
Дочь: (Шипилова) Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.
Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска Свидетельство - 28.02.1902
Смерть
16.04.1900 ст.
мещанин г. Орска