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Шипилов Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

16.04.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Шипилов Осип Меркулович

Мать: Шипилова Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
купец второй гильдии - 1868
Место жительства
Неизвестно
Орск, город Орск, Оренбургская область
мещанин г. Орска
Бракосочетание
02.02.1864 ст.

Жена: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын невеста - г. Оренбурга второй гильдии купеческая дочь
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Шипилов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Рождение ребёнка
01.12.1868 ст.

Сын: Шипилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Подгородняя Покровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1878 ст.

Дочь: (Шипилова) Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.

Сын: Шипилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.

Сын: Шипилов Василий Иванович

Мать ребёнка: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска Свидетельство - 28.02.1902
Смерть
16.04.1900 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
мещанин г. Орска

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