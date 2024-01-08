Шипилова (Калинина) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.

Отец: Калинин Борис Александрович

Мать: Калинина Марфа Евлампиевна (Евментиевна)

Бракосочетание
02.02.1864 ст.

Муж: Шипилов Иван Осипович

Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын невеста - г. Оренбурга второй гильдии купеческая дочь
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Шипилов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович

Рождение ребёнка
01.12.1868 ст.

Сын: Шипилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович

Подгородняя Покровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1878 ст.

Дочь: Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.

Сын: Шипилов Иван Иванович

Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.

Сын: Шипилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович

Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска Свидетельство - 28.02.1902
Смерть
Неизвестно
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