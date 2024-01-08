Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845 ст.
Бракосочетание
02.02.1864 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
жених - г. Оренбурга второй гильдии купеческий сын невеста - г. Оренбурга второй гильдии купеческая дочь
Рождение ребёнка
Около 1865 ст.
Сын: Шипилов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович
Рождение ребёнка
01.12.1868 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович
Подгородняя Покровка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.10.1878 ст.
Дочь: Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
16.04.1880 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович
отец - мещанин г. Орска
Рождение ребёнка
19.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Шипилов Иван Осипович
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
отец - мещанин г. Орска Свидетельство - 28.02.1902
Смерть
Неизвестно