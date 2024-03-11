Калинина Марфа Евлампиевна (Евментиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина Марфа Евлампиевна (Евментиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Борис Александрович

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Калинин Илья Борисович

Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна

Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович

Рождение ребёнка
02.02.1854 ст.

Сын: Калинин Федор Борисович

Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович

Смерть
Неизвестно

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