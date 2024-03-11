Калинина Марфа Евлампиевна (Евментиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: Шипилова (Калинина) Мария Борисовна
Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович
Рождение ребёнка
02.02.1854 ст.
Отец ребёнка: Калинин Борис Александрович
Смерть
Неизвестно