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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По жалобе крестьянина Оренбургского уезда Абрамовской волости деревни Абрамова Евдокима Петина на действия волостного п Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
387Абрамовка (Моховое), с. каз.при рч. Шимпиной.6550140542483Церковь православная 1, волостное правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1. Абрамовка (Моховое), село бывшее государственное, при речке Шимкиной, дворов 192, жителей 1389, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Абрамовка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72134Абрамовкасело52°05'с.ш.54°16'в.д.N-40-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53637446102с Абрамовкасело