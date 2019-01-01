село Абрамовка, село Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Абрамовка

Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1877 г. По жалобе крестьянина Оренбургского уезда Абрамовской волости деревни Абрамова Евдокима Петина на действия волостного п Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд
387Абрамовка (Моховое), с. каз.при рч. Шимпиной.6550140542483Церковь православная 1, волостное правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Абрамовская волость
1. Абрамовка (Моховое), село бывшее государственное, при речке Шимкиной, дворов 192, жителей 1389, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Абрамовская волость
село Абрамовка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Переволоцкий район
72134Абрамовкасело52°05'с.ш.54°16'в.д.N-40-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Переволоцкий муниципальный район, Сельское поселение Япрынцевский сельсовет
53637446102с Абрамовкасело
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