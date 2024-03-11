Шипилов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипилов Владимир Иванович

Шипилов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.

Отец: Шипилов Иван Осипович

Мать: Шипилова Мария Борисовна

Бракосочетание
23.10.1887 ст.

Жена: Шипилова Анастасия Андреевна

Каменка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Орска невеста - крестьянская дочь с. Каменка
Бракосочетание
22.10.1895 ст.

Жена: Шипилова Анастасия Николаевна

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Орска, вторым браком невеста - крестьянская дочь с. Васильевки, первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N

Мать ребёнка: Шипилова Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: N

Мать ребёнка: Шипилова Анастасия Андреевна

Смерть
После 1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close