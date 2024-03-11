Шипилов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865 ст.
Отец: Шипилов Иван Осипович
Мать: Шипилова Мария Борисовна
Бракосочетание
23.10.1887 ст.
Каменка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Орска невеста - крестьянская дочь с. Каменка
Бракосочетание
22.10.1895 ст.
Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Орска, вторым браком невеста - крестьянская дочь с. Васильевки, первым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: N
Мать ребёнка: Шипилова Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: N
Мать ребёнка: Шипилова Анастасия Андреевна
Смерть
После 1913