Шипилова (Просфирова) Анастасия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смерти16.05.1913 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шипилов N
Отец ребёнка: Шипилов Владимир Иванович
Бракосочетание
22.10.1895 ст.
жених - мещанин г. Орска, вторым браком невеста - крестьянская дочь с. Васильевки, первым браком
Смерть
16.05.1913 ст.
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область