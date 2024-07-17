Шипилова (Просфирова) Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипилова (Просфирова) Анастасия Николаевна

Место рождения

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

16.05.1913 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шипилов N

Отец ребёнка: Шипилов Владимир Иванович

Бракосочетание
22.10.1895 ст.

Муж: Шипилов Владимир Иванович

Васильевка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
жених - мещанин г. Орска, вторым браком невеста - крестьянская дочь с. Васильевки, первым браком
Смерть
16.05.1913 ст.
Октябрьское, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область

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