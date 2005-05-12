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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
49Гумбет Верхний, с. каз.при рч. Большом Гумбете.9272105366483Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
198. Верхний Гумбет (Новый Гумбет, Малый Гумбет), село бывшее государственное, при речке Б. Гум-бете, дворов 115, жителей 930, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75242Верхний Гумбетсело52°34'с.ш.55°22'в.д.N-40-123
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Октябрьский муниципальный район, Сельское поселение Нижнегумбетовский сельсовет
53633431111с Верхний Гумбетсело