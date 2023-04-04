Семенова (Бланк) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти13.04.1874
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бланк Петр Карлович
Мать: Бланк Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1823
Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
02.11.1825
Дочь: Грот (Семёнова) Наталия Петровна
Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич
Смерть
13.04.1874