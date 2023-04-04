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Семенова (Бланк) Александра Петровна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1801

Дата смерти

13.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бланк Петр Карлович

Мать: Бланк Наталья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семенов Николай Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
02.11.1825

Дочь: Грот (Семёнова) Наталия Петровна

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Отец ребёнка: Семёнов Пётр Николаевич

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
13.04.1874
Москва, город федерального значения Москва

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