Семёнов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1791
Дата смерти28.05.1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1791
Рождение ребёнка
22.04.1823
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
имении Рязанка
Рождение ребёнка
02.11.1825
Дочь: Грот Наталия Петровна
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Рождение ребёнка
02.01.1827
Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1832
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Похороны
Неизвестно
родовой склеп Буниных-Семёновых близ Никольской церкви с.Урусово Раненбургского у.Рязанской губ