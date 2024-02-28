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Семёнов Пётр Николаевич

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Место рождения

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

02.11.1791

Дата смерти

28.05.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1791

Отец: Семенов Николай Петрович

Мать: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1823

Сын: Семенов Николай Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

имении Рязанка
Рождение ребёнка
02.11.1825

Дочь: Грот Наталия Петровна

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.01.1827

Сын: Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович

Мать ребёнка: Семенова Александра Петровна

Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Александра Петровна

Смерть
28.05.1832
Елизаветино, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Похороны
Неизвестно
родовой склеп Буниных-Семёновых близ Никольской церкви с.Урусово Раненбургского у.Рязанской губ
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