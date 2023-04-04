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Семенов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1755

Дата смерти

?.02.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1755

Отец: Семенов Пётр Григорьевич

Мать: Семёнова Аграфена Дмитриевна

Военная служба
01.08.1768
Вступил на военную службу
Образование
По 1768
Шляхетский кадетский корпус
Получение воинского звания/чина
21.04.1772
Капрал гвардии
Военная служба
Между 1773 и 1775
Участник 37 сражений Суворовской эпохи
Получение воинского звания/чина
25.12.1776
Поручик
Военная служба
Между 1779 и 1789
на Кавказской линии, затем за Кубанью
Получение воинского звания/чина
24.11.1781
Капитан Кабардинского пехотного полка
Работа или профессия
С 1790
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Помещик
Рождение ребёнка
02.11.1791

Сын: Семёнов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семенов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Рождение ребёнка
27.01.1796

Сын: Семенов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Рождение ребёнка
24.07.1798

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Рождение ребёнка
22.11.1801

Сын: Семенов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнов / Semenov Мария Пиманова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Прапорщик полевых войск
Смерть
?.02.1837
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