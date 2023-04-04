Семенов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1755
Дата смерти?.02.1837
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1755
Военная служба
01.08.1768
Вступил на военную службу
Образование
По 1768
Шляхетский кадетский корпус
Получение воинского звания/чина
21.04.1772
Капрал гвардии
Военная служба
Между 1773 и 1775
Участник 37 сражений Суворовской эпохи
Получение воинского звания/чина
25.12.1776
Поручик
Военная служба
Между 1779 и 1789
на Кавказской линии, затем за Кубанью
Получение воинского звания/чина
24.11.1781
Капитан Кабардинского пехотного полка
Работа или профессия
С 1790
Урусово, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Помещик
Рождение ребёнка
02.11.1791
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семенов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Рождение ребёнка
27.01.1796
Сын: Семенов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Рождение ребёнка
24.07.1798
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семенов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Рождение ребёнка
22.11.1801
Сын: Семенов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Прапорщик полевых войск
Смерть
?.02.1837