Семёнова / Semenov (Бунина / Bunina) Мария Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова / Semenov (Бунина / Bunina) Мария Petrovna

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Место рождения

Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

25.12.1847

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Бунин / Bunin Пётр Максимович

Мать: Бунина / Bunin Анна Ivanovna

Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.11.1791

Сын: Семёнов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1795

Сын: Семенов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
27.01.1796

Сын: Семенов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1798

Сын: Семёнов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Семенов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Рождение ребёнка
22.11.1801

Сын: Семенов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Николай Петрович

Смерть
25.12.1847
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