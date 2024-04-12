Семёнова / Semenov (Бунина / Bunina) Мария Petrovna
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти25.12.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Рождение ребёнка
02.11.1791
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Нижнее Салыково, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1795
Сын: Семенов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1796
Сын: Семенов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1798
Сын: Семёнов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Семенов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Рождение ребёнка
22.11.1801
Сын: Семенов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Семенов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1847
Russia
ст. стиль