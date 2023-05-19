Бунин / Bunin Пётр Максимович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1801
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1766
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Мать ребёнка: Бунина / Bunin Анна Ivanovna
Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1801