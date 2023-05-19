Бунин / Bunin Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунин / Bunin Пётр Максимович

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
Около 1766

Жена: Бунина / Bunin Анна Ivanovna

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Мать ребёнка: Бунина / Bunin Анна Ivanovna

Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1801
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