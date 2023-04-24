Бунина / Bunin (Ладыгина Лодыгина / Ladyghina Lodyghina) Анна Ivanovna
Место рождения
Дата рожденияОколо 1748
Дата смерти1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1766
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Семёнова / Semenov Мария Petrovna
Отец ребёнка: Бунин / Bunin Пётр Максимович
Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1775
Russia