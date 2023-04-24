Бунина / Bunin (Ладыгина Лодыгина / Ladyghina Lodyghina) Анна Ivanovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина / Bunin (Ладыгина Лодыгина / Ladyghina Lodyghina) Анна Ivanovna

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

1775

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1766

Муж: Бунин / Bunin Пётр Максимович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Семёнова / Semenov Мария Petrovna

Отец ребёнка: Бунин / Bunin Пётр Максимович

Гремячка, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Смерть
1775
Russia
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