Бланк Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бланк Наталья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Лукерья Петровна

Отец ребёнка: Бланк Петр Карлович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Семенова Александра Петровна

Отец ребёнка: Бланк Петр Карлович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бланк Петр Карлович

Смерть
Неизвестно
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