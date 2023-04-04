Бланк Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Лукерья Петровна
Отец ребёнка: Бланк Петр Карлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Семенова Александра Петровна
Отец ребёнка: Бланк Петр Карлович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бланк Петр Карлович
Смерть
Неизвестно