Бланк Петр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Бланк Карл
Мать: Бланк (Бунина) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бланк Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Бланк) Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Бланк Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Семенова (Бланк) Александра Петровна
Мать ребёнка: Бланк Наталья Яковлевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно