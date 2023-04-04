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Бланк Петр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Бланк Карл

Мать: Бланк (Бунина) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бланк Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Бланк) Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Бланк Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Семенова (Бланк) Александра Петровна

Мать ребёнка: Бланк Наталья Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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